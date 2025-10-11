Ana Filipe campeã mundial de triplo salto nos Mundiais Virtus

A saltadora portuguesa Ana Filipe sagrou-se campeã mundial no triplo salto nos Mundiais Virtus (atletas com deficiência intelectual), que decorrem em Brisbane, na Austrália.

A atleta paralímpica portuguesa (T20) conseguiu a marca de 11,01 metros, à frente da australiana Sophie Thompson, com 7,80.



Também este sábado, mais três atletas lusos, todos T20 (atletas de pista com deficiência intelectual), estiveram em ação.



Igor Oliveira apurou-se para a final dos 100 metros (11,20 segundos, o segundo melhor tempo), bem como Carina Paim, com 59,28 nos 400 metros, e Lenine Cunha, igualmente na corrida final dos 100 metros, com 11,73 nas eliminatórias.



Lenine Cunha lidera também a prova de heptatlo, com 2.139 pontos ao final do primeiro dia, graças aos parciais de 17,52 segundos nos 110 metros barreiras, 1,62 metros em altura, 8,99 metros no peso, e 24,34 segundos nos 200 metros.



Portugal, que defende o título de campeão do mundo por equipas, conquistado em Vichy (França2023), terá em prova na próxima madrugada Lenine Cunha, a terminar o heptatlo e na qualificação do salto em comprimento, Igor Oliveira na final dos 100 metros e Carina Paim na dos 400 metros, Cristiano Pereira e Sandro Baessa nos 1.500 metros, e a estafeta mista de 4x200 metros.