Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Atletismo

Ana Filipe campeã mundial de triplo salto nos Mundiais Virtus

11 out, 2025 - 17:20 • Lusa

As provas estão a decorrer na Austrália.

A+ / A-

A saltadora portuguesa Ana Filipe sagrou-se campeã mundial no triplo salto nos Mundiais Virtus (atletas com deficiência intelectual), que decorrem em Brisbane, na Austrália.

A atleta paralímpica portuguesa (T20) conseguiu a marca de 11,01 metros, à frente da australiana Sophie Thompson, com 7,80.

Também este sábado, mais três atletas lusos, todos T20 (atletas de pista com deficiência intelectual), estiveram em ação.

Igor Oliveira apurou-se para a final dos 100 metros (11,20 segundos, o segundo melhor tempo), bem como Carina Paim, com 59,28 nos 400 metros, e Lenine Cunha, igualmente na corrida final dos 100 metros, com 11,73 nas eliminatórias.

Lenine Cunha lidera também a prova de heptatlo, com 2.139 pontos ao final do primeiro dia, graças aos parciais de 17,52 segundos nos 110 metros barreiras, 1,62 metros em altura, 8,99 metros no peso, e 24,34 segundos nos 200 metros.

Portugal, que defende o título de campeão do mundo por equipas, conquistado em Vichy (França2023), terá em prova na próxima madrugada Lenine Cunha, a terminar o heptatlo e na qualificação do salto em comprimento, Igor Oliveira na final dos 100 metros e Carina Paim na dos 400 metros, Cristiano Pereira e Sandro Baessa nos 1.500 metros, e a estafeta mista de 4x200 metros.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)