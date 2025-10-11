Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Em Destaque
Judo

Bárbara Timo vence Taça Europeia de Málaga

11 out, 2025 - 16:22 • Lusa

Atleta do Benfica está de regresso à competição e logo com vitória.

A judoca olímpica portuguesa Bárbara Timo conquistou a medalha de ouro em -70 kg na Taça Europeia de Málaga, numa competição em que Miguel Gago (-66 kg) foi medalha de prata.

No seu regresso aos tatamis, desde julho, numa prova de nível mais baixo, Bárbara Timo teve um pleno de quatro vitórias em Málaga, a última das quais a dar-lhe o ouro numa final diante da alemã Eva Buddenkotte.

Timo, que voltou a competir em -70 kg, após os Jogos Olímpicos de Paris'2024, integrou em Málaga uma seleção de 17 judocas lusos, com nove a competirem hoje e mais oito no domingo, numa prova que serve também de preparação para os campeonatos nacionais.

Além da judoca do Benfica, também Miguel Gago (-66 kg) esteve em bom plano, com cinco combates na competição espanhola, perdendo apenas na final diante do espanhol Alejandro Moral Navarro, o que o deixou com a prata.

Gonçalo Lampreia (-73 kg) e Rosa Mané (+78 kg) ainda chegaram à luta pela medalha de bronze nas respetivas categorias, mas terminaram na quinta posição.

No domingo estarão em ação João Fernando (-81 kg), Pedro Lima (-90 kg), Luís Diogo (-90 kg), Diogo Chantre (-100 kg), Diogo Brites (+100 kg), Maria Silveira (-57 kg), Raquel Brás (-57 kg) e Ana Agulhas (-57 kg).

