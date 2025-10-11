Menu
  Bola Branca 18h14
  10 out, 2025
Hóquei em patins feminino

Benfica volta a conquistar Supertaça

11 out, 2025 - 20:10 • Lusa

Sanjoanense lutou, mas ainda não conseguiu o título.

O Benfica conquistou pela 12.ª vez consecutiva a Supertaça feminina de hóquei em patins, ao vencer a Sanjoanense por 3-1, na final disputada no Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Lisboa.

As encarnadas ganhavam ao intervalo por 2-0, com golos de Aimée Blackman e de Raquel Santos, e ampliaram para 3-0 por Sara Roces, tendo Catarina Costa reduzido para a Sanjoanense.

O Benfica é claramente o recordista de títulos, agora com 12 conquistas, enquanto a Sanjoanense continua sem qualquer troféu nesta prova.

