  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Futsal. Benfica vence Sporting

11 out, 2025 - 17:39

Partida na quinta jornada do campeonato.

O Benfica derrotou o Sporting, por 4-2, na quinta jornada do campeonato de futsal.

No pavilhão da Luz, os encarnados estiveram quase sempre na frente do marcador e fizeram o último golo a cinco segundos do fim.

Pelos encarnados marcaram Lúcio Rocha, que bisou, Kutchy e Jacaré.

Já pelos leões descontaram Taynan e Tomás Paçó.

Com este resultado, as águias somam a quinta vitória na Liga e são líderes, a par do Leões de Porto Salvo. Já o Sporting sofreu a primeira derrota da temporada.

