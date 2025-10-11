Futsal. Benfica vence Sporting

11 out, 2025 - 17:39
O Benfica derrotou o Sporting, por 4-2, na quinta jornada do campeonato de futsal.
No pavilhão da Luz, os encarnados estiveram quase sempre na frente do marcador e fizeram o último golo a cinco segundos do fim.
Pelos encarnados marcaram Lúcio Rocha, que bisou, Kutchy e Jacaré.
Já pelos leões descontaram Taynan e Tomás Paçó.
Com este resultado, as águias somam a quinta vitória na Liga e são líderes, a par do Leões de Porto Salvo. Já o Sporting sofreu a primeira derrota da temporada.