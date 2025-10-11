Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Hóquei em patins. Sporting derrota FC Porto e conquista Supertaça

11 out, 2025 - 15:38

Prova foi resolvida no prolongamento. Terceira conquista dos leões.

A+ / A-

O Sporting conquistou a Supertaça de hóquei em patins.

Os leões derrotaram o FC Porto, por 4-3, após remontada e prolongamento, no pavilhão de Odivelas.

O FC Porto esteve a vencer por 2-0 e 3-2, mas o Sporting acabou por levar a melhor no tempo extra.

Navarro fez um “hat trick” e Alessandro Verona fez o outro golo dos comandados de Edu Bosch.

Para o FC Porto, marcaram Ezequiel Mena e Hélder Nunes (2).

É a terceira vez que a equipa de Alvalade consegue este troféu, depois de 1982 e 2015.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)