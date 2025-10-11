Hóquei em patins. Sporting derrota FC Porto e conquista Supertaça

11 out, 2025 - 15:38
O Sporting conquistou a Supertaça de hóquei em patins.
Os leões derrotaram o FC Porto, por 4-3, após remontada e prolongamento, no pavilhão de Odivelas.
O FC Porto esteve a vencer por 2-0 e 3-2, mas o Sporting acabou por levar a melhor no tempo extra.
Navarro fez um “hat trick” e Alessandro Verona fez o outro golo dos comandados de Edu Bosch.
Para o FC Porto, marcaram Ezequiel Mena e Hélder Nunes (2).
É a terceira vez que a equipa de Alvalade consegue este troféu, depois de 1982 e 2015.