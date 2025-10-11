Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Ciclismo

Pogacar faz penta na Lombardia

11 out, 2025 - 16:05

Mais uma arrancada para a vitória, no terceiro “monumento” da temporada.

O esloveno Tadej Pogacar continua imparável e venceu, este sábado, o terceiro “monumento” da temporada: a Volta à Lombardia.

O ciclista da UAE Emirates vence esta clássica pela quinta vez consecutiva (igualando os números de Fausto Coppi) e consegue a vitória 93 da equipa no ano.

Pogacar arrancou a 36 quilómetros da meta e não mais foi apanhado. Fechou assim a temporada o melhor ciclista da atualidade.

No pódio ficaram Remco Evenepoel (Soudal), a 1m48, e Michael Storer (Tudor), a 3.14.

