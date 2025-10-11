Menu
  Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Sporting conquista Supertaça de voleibol

11 out, 2025 - 19:53 • Lusa

O Benfica foi a equipa derrotada.

O Sporting conquistou pela quinta vez a Supertaça masculina de voleibol, ao derrotar o Benfica por 3-1, em final disputada no Pavilhão Municipal Joaquim Vairinhos, em Loulé.

Campeão nacional na última temporada, depois de interromper uma série de cinco títulos do Benfica, o Sporting juntou a Supertaça a esse troféu, batendo o atual detentor da Taça de Portugal por 3-1, com parciais de 25-23, 25-17, 24-26 e 25-23.

Com este triunfo, o Sporting chegou aos cinco títulos na Supertaça, cujo palmarés continua a ser liderado pelo Benfica, com 11 conquistas.

