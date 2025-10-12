Menu
  Bola Branca 18h14
  10 out, 2025
Taça Europeia

Judo. Mais duas medalhas em Málaga

12 out, 2025 - 16:42 • Lusa

Portugal conquista quatro medalhas em dois dias de evento.

O judoca português João Fernando (-81 kg) conquistou a medalha de prata na Taça Europeia de Málaga, onde Diogo Brites (+100 kg) também subiu ao pódio, com uma medalha de bronze.

O olímpico João Fernando, primeiro cabeça de série, defrontou na final de -81 kg o turco Muhammed Koc, terceiro, e viu escapar a possibilidade do ouro com uma vantagem mínima (yuko) do seu oponente a 18 segundos do final.

Em Málaga, o judoca do Sporting venceu três combates até chegar à final, enquanto Diogo Brites, nono favorito, que tinha uma vitória e uma derrota no quadro principal, foi repescado e com mais duas vitórias nessa parte do quadro chegou ao bronze.

As duas medalhas deste domingo, numa competição de nível inferior e que serve de preparação para os Nacionais por equipas, juntam-se ao ouro da também olímpica Bárbara Timo (-70 kg) e à prata de Miguel Gago (-66 kg), no sábado.

