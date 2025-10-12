Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Triatlo

Mariana Vargem sexta na Taça Europa de Tenerife

12 out, 2025 - 15:55 • Lusa

A prova foi vencida pela austríaca Carina Reicht.

A portuguesa Mariana Vargem foi sexta classificada na Taça Europa de Tenerife em triatlo, numa competição em que a também lusa Madalena Amaral Almeida terminou em 22.º.

Mariana Vargem concluiu a prova com um total de 58.14 minutos, a 16 segundos da vencedora, a austríaca Carina Reicht (57.58).

O grupo da frente ficou separado por escassos segundos, com a espanhola Sara Guerrero Manso em segundo, com 57.59 minutos, e a francesa Mathilde Gautier em terceiro, com 58.01.

Madalena Amaral Almeida terminou a prova, com 750 metros de natação, 18,8 quilómetros de bicicleta e cinco quilómetros de corrida, em 59.09.

