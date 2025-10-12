Menu
Mbappé. “Cristiano é o número um” em Madrid

12 out, 2025 - 18:18

Francês está a ter uma grande entrada na temporada.

O francês Kylian Mbappé volta a elogiar Cristiano Ronaldo, estrela maior do Real Madrid.

“Penso que em Madrid, Cristiano é o número um. É o jogador referência do Real Madrid. Fez muitas coisas e as pessoas, ainda agora, sonham com Cristiano por todas as coisas que fez. Mas eu quero conseguir o meu caminho por mim e espero que as pessoas sonhem comigo da mesma forma”, disse Mbappé, em entrevista à Movistar +.

O internacional gaulês, de 26 anos, está a ter um grande arranque de temporada, com 14 golos e duas assistências.

Na mesma entrevista, Mbappé também falou sobre Lionel Messi.

“Foi uma sorte jogar com Messi [no PSG]. Nunca pensei que ia jogar com ele na minha carreira. O meu sonho sempre foi o Real Madrid e não pensava em ir para o Barcelona. Pensava que ele iria ficar a vida toda em Barcelona e eu sabia que poderia ter a oportunidade de jogar contra ele”, admitiu.

