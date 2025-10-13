Menu
  • Bola Branca 12h50
  • 13 out, 2025
Em Destaque
Ténis

Prestação histórica em Xangai vale regresso ao "top-50" a Nuno Borges

13 out, 2025 - 11:33 • Lusa

O tenista português Nuno Borges reentrou, esta segunda-feira, no top 50 mundial, ao subir ao 46.º posto, com Francisco Cabral a manter-se entre os 30 melhores em pares, apesar de ter descido um lugar.

Depois de se ter tornado o primeiro português a chegar à quarta ronda do Masters 1.000 de Xangai, na qual perdeu com o australiano Alex de Minaur, Nuno Borges subiu cinco lugares, regressando ao grupo dos 50 melhores, do qual tinha saído no início de setembro.

Além do maiato, Portugal tem mais dois tenistas no top 200, com Jaime Faria a descer ao 128.º lugar, enquanto Henrique Rocha subiu ao 161.º, numa hierarquia que continua a ser liderada pelo espanhol Carlos Alcaraz, seguido do italiano Jannik Sinner e do alemão Alexander Zverev.

No "ranking" feminino, a única alteração nos primeiros lugares foi a subida da norte-americana Jessica Pegula ao quinto posto, por troca com a russa Mirra Andreeva, com a bielorrussa Aryna Sabalenka a manter-se no topo, à frente da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff.

Entre as portuguesas, Matilde Jorge continua a ser a mais bem colocada, na 250.ª posição, cinco lugares à frente da sua irmã Francisca.

