Inês Barros em sexto no Mundial de tiro com armas de caça

A atiradora olímpica Inês Barros tornou-se na primeira portuguesa a chegar a uma final do Campeonato do Mundo de tiro com armas de caça, em Atenas, na Grécia, que concluiu na 6.ª posição.

Inês Barros partiu 17 pratos em 25, na decisão da disciplina de 'trap', em que cada finalista só pode dar um tiro por prato, enquanto na qualificação podem ser dados dois, acabando por ser a primeira eliminada.

A espanhola Molne Magrina sagrou-se campeã mundial, com um total de 46 tiros certeiros, tendo a medalha de prata sido entregue à italiana Silvana Stanco, com 42, e a de bronze à polaca Sandra Bernal, com 33.

Inês Barros tinha sido 3.ª, empatada com a polaca Sandra Bernal, no final da qualificação, somando 120 pratos partidos (23+24+24+25+24), ao fazer 24 na última série já na manhã de hoje.

A atiradora portuguesa teve de ir ao 'shoot-off' com a polaca, para definir o seu posicionamento na final e falhou o único prato a que atirou, ficando na posição quatro. Competiram 73 atiradoras.

Na competição masculina, José Faria terminou no 39.º lugar, com 117 (24+24+24+24+21), penalizado por uma última série em que fez 21, João Azevedo foi 58.º, com 115 (24+20+24+23+24), e Manuel Vieira da Silva 113.º, com 108 (23+21+21+22+21).

Na qualificação, o croata Anton Glasnovic igualou o recorde mundial, com o pleno de 125 pratos partidos. Competiram 133 atiradores.

Portugal terminou no 20.º lugar da prova por equipas, com 340. O título mundial foi ganho pela Croácia, com 368.

Inês Barros e João Paulo Azevedo encerram a participação portuguesa no Mundial no sábado, para defenderem o título conquistado há dois anos na competição de equipas mistas.