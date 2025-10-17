Tomás Figueiredo termina em 22.º no Mundial júnior de triatlo

O português Tomás Figueiredo terminou esta madrugada em 22.º lugar na prova masculina de juniores dos Mundiais de triatlo, que estão a decorrer em Wollongong, no sudoeste da Austrália.

O jovem era 22.º no final da natação, chegou a estar na quinta posição durante a prova de ciclismo, mas acabou por terminar a um minuto e oito segundos do vencedor, Tristan Douché.

O francês foi o primeiro a chegar à meta, após 55 minutos e 42 segundos, batendo o britânico Alex Robin (mais seis segundos) e o chileno Ignacio Flores Arana (mais nove segundos).

A partir das 16:15 (06:15 em Lisboa), começa a prova de juniores feminina, em que irá participar a portuguesa Cassilda Carvalho.

Na quinta-feira, João Nuno Batista ficou em sétimo lugar na prova masculina, terminando em uma hora, 45 minutos e 33 segundos, mais dois minutos e 39 segundos do que o vencedor, o britânico Oliver Conway.

João Nuno Batista perseguia o primeiro pódio em sub-23, depois de ter sido duas vice-campeão do Mundo júnior em Quarteira, em 2021, durante a covid-19, e campeão posteriormente, em 2023, em Hamburgo, Alemanha.

Também na quinta-feira, Inês Rico desistiu da prova de sub-23 durante a terceira e última parte, a corrida de 10 quilómetros, devido a "razões médicas".

Um porta-voz da Federação de Triatlo de Portugal disse à Lusa que Rico sentiu uma indisposição e não conseguiu continuar.

No sábado, é a vez do paratriatlo, no qual Filipe Marques tem aspirações a medalha, depois de ter sido quarto nos Jogos Paralímpicos Paris2024.

Vasco Vilaça é a maior esperança portuguesa para os Mundiais de triatlo em Wollongong, na finalíssima das elites, no domingo.

Terceiro do ranking Mundial, Vasco Vilaça pode ainda chegar ao título, sabendo, de antemão, das dificuldades: precisa vencer e esperar que o líder do campeonato, o australiano Matthew Hauser, que tem dominado claramente a época, não atinja o pódio.

As finalíssimas das elites, que valem o dobro dos pontos, são as únicas competições a decidir-se por ranking, enquanto nos sub-23, juniores e paratriatlo os pódios traduzem diretamente o desempenho em prova.

Campeão do Mundo júnior em 2017 e sub-23 em 2021, o australiano Matthew Hauser tem dominado a época, vencendo três das cinco etapas disputadas até agora, apresentando-se com 3.000 pontos.

Ainda com hipótese de ganhar, o brasileiro Miguel Hidalgo chega com dois pódios nas derradeiras etapas e um acumulado de 2.780 pontos, apenas mais cinco do que Vasco Vilaça, vice-campeão do Mundo em 2020, e que soma três segundos lugares este ano.

Ricardo Batista, sexto em Paris2024, surge na 11.ª posição, com 1.670 pontos, enquanto Miguel Tiago Silva é 34.º, com 906.

No evento feminino, compete Maria Tomé, 11.ª em Paris, que segue em 19.º do ranking, com 1.354 pontos, distante da dupla que lidera ex-aequo, a francesa Cassandre Beaugrand e a britânica Beth Potter, ambas com 2.925.