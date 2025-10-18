José Carlos Pinto bate recorde dos 10kms estrada

O atleta José Carlos Pinto bateu o recorde nacional dos 10 quilómetros em estrada.
O português cumpriu a distância em 27m53s, em Hole, na Noruega.
José Carlos Pinto é o primeiro a baixar dos 28 minutos.
"O objetivo foi cumprido. Estou a treinar bem, os índices todos mostravam que estava ao meu melhor nível, e encarei esta prova com o intuito de bater o recorde nacional. Confirmei logo no primeiro quilómetro que estava rápido, passei aos cinco quilómetros em 14.03, já estava na frente e consegui fazer um ‘negative split’ [segunda metade da prova mais rápida que a primeira], de 13.50", disse no final da prova o fundista português.
A corrida de 10 quilómetros em estrada já conheceu este ano três recordistas: primeiro, Isaac Nader, que correu no Nacional em janeiro em 28.01, depois Samuel Barata, que correu em Brasov em 28.00, no passado dia 05, e agora José Carlos Pinto.
