  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Surf

Yolanda Hopkins ganha etapa no Brasil

18 out, 2025 - 15:37

Portuguesa garante subida à primeira divisão do surf no próximo ano.

A surfista Yolanda Hopkins conquista o Saquarema Pro, no Brasil, quinta de sete etapas do circuito Challenger Series.

Depois de garantir a subida à primeira divisão do surf na próxima temporada, a portuguesa, de 27 anos, consegue a primeira vitória da carreira no circuito.

Yolanda Hopkins derrotou Annette Gonzalez Etxabarri, com 13,16 pontos, contra 10,20 pontos da basca.

Outras atletas portuguesas podem estar perto da subida de divisão – que se consegue para as primeiras sete classificadas na geral. Kika Veselko está em 4.º no ranking e Teresa Bonvalot é 12.ª.

Faltam duas etapas: a primeira em Pipeline, no Havai, e a última em Newcastle, na Austrália.

