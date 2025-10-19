Itália. Autocarro com adeptos atacado, motorista morre

Um dos motoristas de um autocarro com adeptos da equipa de basquetebol do Pistoia, em Itália, morreu depois de o veículo ter sido atacado por adeptos da equipa Sebastiani Rieti.

As duas equipas, da segunda divisão do campeonato de basquetebol, defrontaram-se este domingo.

Segundo a imprensa transalpina, o motorista – que na altura não estava a conduzir a viatura - foi atingido por pedras que partiram o vidro frontal da viatura.

Equipas de emergência ainda foram chamadas ao local, mas o óbito foi declarado.

O autocarro tinha sido escoltado pela polícia até pouco antes do ataque.

As duas equipas são vizinhas, cerca de 30 quilómetros de distância, e têm uma rivalidade grande.