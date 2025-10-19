Menu
  Bola Branca 18h14
  17 out, 2025
Basquetebol

Itália. Autocarro com adeptos atacado, motorista morre

19 out, 2025 - 23:28 • Carlos Calaveiras

Jogo entre duas equipas rivais de basquetebol em Itália terminou em tragédia.

Um dos motoristas de um autocarro com adeptos da equipa de basquetebol do Pistoia, em Itália, morreu depois de o veículo ter sido atacado por adeptos da equipa Sebastiani Rieti.

As duas equipas, da segunda divisão do campeonato de basquetebol, defrontaram-se este domingo.

Segundo a imprensa transalpina, o motorista – que na altura não estava a conduzir a viatura - foi atingido por pedras que partiram o vidro frontal da viatura.

Equipas de emergência ainda foram chamadas ao local, mas o óbito foi declarado.

O autocarro tinha sido escoltado pela polícia até pouco antes do ataque.

As duas equipas são vizinhas, cerca de 30 quilómetros de distância, e têm uma rivalidade grande.

  Luisa Cabrita
    20 out, 2025 Damaia 05:25
    Bom dia, infelizmente e é lamentável haver pessoas fanáticas pelo desporto que nao sabem respeitar as outras equipas, e o seu comportamento traduz essa crueldade que é inaceitável, e não deve acontecer. Como sucedeu esta situação bastante grave que aconteceu em Itália, e em consequência resultou na morte do motorista, existe uma grande discriminação destes jogadores em aceitar as outras equipas, e tem depois atitudes de rivalidade que são injustas, e são contra as regras que têm de cumprir no mundo do desporto. Agora visto este evento muito trágico, desejo que quem tiver sido culpado por toda esta extrama violência, seja devidamente punido legalmente, porque no desporto não se deviam vivenciar estas situações tão dramáticas, e que não beneficiam ninguém pelo contrário. Porque pessoalmente penso que o desporto devia ser vivido com entusiasmo e alegria, e não com estes objectivos que visam o mal e a destruição de outros seres humanos.

