  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Andebol feminino

Portugal vence Islândia

19 out, 2025 - 19:00

Vitória por um golo de diferença na caminhada que pode chegar ao Europeu de andebol.

A seleção portuguesa de andebol feminino derrotou a Islândia, por 26-25, em jogo de qualificação para o Europeu da modalidade.

Ao intervalo, Portugal vencia por 14-13, no pavilhão de Matosinhos.

No último segundo da partida, a guarda-redes Jéssica Ferreira defendeu um livre e segurou o triunfo.

Esta foi a segunda jornada do grupo 4. No primeiro jogo, a equipa das quinas tinha perdido diante do Montenegro.

Nota ainda para a homenagem a Bebiana Sabino, ex-capitã da seleção, que recentemente deixou de jogar.

