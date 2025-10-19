Portugal vence Islândia

19 out, 2025 - 19:00
A seleção portuguesa de andebol feminino derrotou a Islândia, por 26-25, em jogo de qualificação para o Europeu da modalidade.
Ao intervalo, Portugal vencia por 14-13, no pavilhão de Matosinhos.
No último segundo da partida, a guarda-redes Jéssica Ferreira defendeu um livre e segurou o triunfo.
Esta foi a segunda jornada do grupo 4. No primeiro jogo, a equipa das quinas tinha perdido diante do Montenegro.
Nota ainda para a homenagem a Bebiana Sabino, ex-capitã da seleção, que recentemente deixou de jogar.