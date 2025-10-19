Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Roglic conquista Andorra Cycling Masters

19 out, 2025 - 16:10

Pogacar, Isaac del Toro e Vingegaard foram os restantes participantes.

A+ / A-

O esloveno Primoz Roglic venceu a primeira edição do Andorra Cycling Masters, que reuniu os melhores ciclistas da atualidade.

Em competição, no fecho de temporada, estiveram Roglic (Red Bull), Tadej Pogacar e Isaac del Toro (ambos da UAE Emirates) e Jonas Vingegaard (Visma).

A prova disputou-se em duas fases: uma cronoescalada, de 8,2 quilómetros, e um circuito urbano.

Roglic fez o melhor tempo no contrarrelógio (25,39 minutos), à frente de Pogacar (25,59 minutos), Del Toro (28,05) e Vingegaard (29,24).

Já Del Toro venceu o circuito, mas ficou em segundo na classificação geral.

Classificação final:

1º Primoz Roglic (ESL – Red Bull) 55 pts
2º Isaac del Toro (MEX – UAE) 51 pts
3º Tadej Pogacar (ESL – UAE) 42 pts
4º Jonas Vingegaard (DIN – Visma) 36 pts

  Bola Branca 18h14
  17 out, 2025
