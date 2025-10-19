Vasco Vilaça é bronze no Mundial de triatlo

Vasco Vilaça terminou na terceira posição o Mundial de triatlo, após ter sido quinto classificado na finalíssima, em Wollongong, na Austrália, onde Portugal colocou três representantes no ‘top 15’.

O olímpico luso, que entrou na etapa final no terceiro lugar do ranking mundial, confirmou este domingo a conquista do bronze, com um total de 3.690,12 pontos.

Vilaça, de 25 anos, fechou a sua contabilidade com um quinto lugar na finalíssima dos Mundiais que decorreram em Wollongong, ficando a pouco mais de um minuto do recém-sagrado campeão do Mundo, o australiano Matthew Hauser, hoje vencedor em 1:42.42 horas.

O pódio da finalíssima ficou completo com o espanhol David Cantero, segundo com o tempo de 1:43.15 horas, e com o italiano Alessio Crociani, terceiro em 1:43.22.

Após entrar atrasado no segmento de corrida, o triatleta português recuperou várias posições e ficou a 22 segundos do pódio, somando 915.12 pontos, o que lhe permitiu segurar o seu terceiro lugar no Mundial, ‘impulsionado’ pelas medalhas de prata nas etapas de Yokohama, Hamburgo e Riviera francesa.

Dois lugares depois do quinto classificado de Paris2024 chegou Miguel Tiago Silva, que cumpriu a sua prova em 1:43.54 horas.

O olímpico Ricardo Batista, sexto em Paris2024, foi 15.º, com o tempo de 1:44.45 horas, fechando uma prestação positiva de Portugal, único país a colocar três triatletas no ‘top 15’.

Nas contas finais, Ricardo Batista ocupou o 12.º lugar do ranking, com 2.089,91 pontos, e Miguel Tiago Silva subiu a 18.º, com 1.689,57.

Grande dominador da temporada, Matthew Hauser confirmou em casa o título mundial, impondo-se com 4.250 pontos. O brasileiro Miguel Hidalgo ficou com a prata, com 3.769,95.

Na elite feminina, Maria Tomé foi hoje 20.ª na finalíssima, após completar a sua prova em 1:59.28 horas, e concluiu o Mundial de triatlo na 18.ª posição, com 1.638,66 pontos.

A alemã Lisa Tertsch sagrou-se campeã do Mundo, com 3.886,26 pontos, seguida da francesa Leonie Periault (3.577,04) e da britânica Beth Potter (3.313,18).

Nos Mundiais que hoje acabaram em Wollongong, as finalíssimas das elites, que valiam o dobro dos pontos, foram as únicas competições a decidir-se por ranking, enquanto nos sub-23, juniores e paratriatlo os pódios traduzem diretamente o desempenho em prova.