Filipe Almeida em destaque no Campeonato do Mundo

O ginasta português Filipe Almeida esteve esta segunda-feira em destaque ao terminar em 29.º o concurso de saltos do Campeonato do Mundo de ginástica artística, e decorrer em Jacarta, na Indonésia, tendo ainda sido 53.º em solo.

Filipe Almeida, que com estes resultados garantiu o estatuto de alto rendimento, foi ainda 87.º classificado em argolas e 105.º em barra fixa, numa competição que contou com cerca de 120 ginastas por aparelho.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Marcelo Marques participou em duas provas, alcançando o 76.º posto em cavalo com arções e o 108.º em solo, e Luís Léchaud competiu apenas em cavalo com arções, tendo terminado em 84.º.

"A participação dos ginastas portugueses reforçou o empenho da equipa nacional, uma equipa composta por ginastas estreantes, servindo para ganhar experiência e preparar o futuro da modalidade em Portugal", refere a federação.

A seleção portuguesa presente no Campeonato do Mundo em Jacarta integra ainda as ginastas Gabriela Alves, Mafalda Costa e Mariana Parente.