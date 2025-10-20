Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 20 out, 2025
​Grande mestre de xadrez Daniel Naroditsky morre inesperadamente aos 29 anos

20 out, 2025 - 21:49 • Reuters

Daniel Naroditsky era também conhecido pelo seu trabalho como comentador, autor e educador online.

O grande mestre de xadrez norte-americano Daniel Naroditsky morreu de forma inesperada aos 29 anos.

A notícia foi conhecida esta segunda-feira, através de um comunicado da família divulgado pelo Charlotte Chess Center, clube ao qual pertencia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“É com profunda tristeza que partilhamos o falecimento inesperado de Daniel Naroditsky”, referiu a família. “Daniel foi um talentoso jogador de xadrez, comentador e educador, e um membro muito querido da comunidade de xadrez.”

A causa da morte não foi divulgada.

Nascido na Califórnia em 1995, Naroditsky era uma das figuras mais famosas do xadrez nos Estados Unidos. Campeão mundial de jovens na sua juventude, alcançou o título de grande mestre em 2013.

Para além da carreira competitiva — na qual se destacou ao alcançar o nono lugar no Campeonato do Mundo de Blitz em 2024 —, era conhecido pelo seu trabalho como comentador, autor e educador online.

Naroditsky transmitia regularmente vídeos em plataformas como Twitch e YouTube, onde conquistou milhares de seguidores com as suas aulas e partidas comentadas.

As reações à sua morte multiplicaram-se por toda a comunidade internacional de xadrez, com jogadores e fãs a elogiar as suas qualidades pedagógicas e a sua personalidade afável.

“Estou devastado. É uma perda enorme para o mundo do xadrez”, escreveu o número dois mundial, Hikaru Nakamura.

