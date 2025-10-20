Menu
Natação

Kate Douglass e Kaylee McKeown batem recordes mundiais de piscina curta

20 out, 2025 - 16:03 • Lusa

A+ / A-

A norte-americana Kate Douglass e a australiana Kaylee McKeown bateram no domingo recordes do mundo de natação em piscina curta, no último dia da Taça do Mundo de Westmond, nos Estados Unidos.

Nos 100 metros livres, Douglass nadou em 50,19 segundos e melhorou em seis centésimas um recorde com mais de oito anos, que pertencia à australiana Cate Campbell, desde 26 outubro de 2017.

Nos 200 metros costas, McKeown conseguiu uma marca de 1.57,87 minutos, melhorando o anterior recorde, que era de 1.58,04 e pertencia a Regan Smith desde 15 de dezembro de 2024.

A nadadora norte-americana também conseguiria bater o seu próprio recorde mundial, ao ser segunda, em 1.57,91.

