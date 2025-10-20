Pedro Pichardo nomeado para atleta mundial do ano

20 out, 2025 - 15:53 • Lusa
Pedro Pichardo, campeão mundial do triplo salto, está entre os cinco nomeados para melhor atleta de disciplinas técnicas de 2025, anunciou hoje a World Athletics.
Líder do ranking mundial, o campeão olímpico em Tóquio2020 e medalha de prata em Paris2024 sagrou-se pela segunda vez campeão do mundo do triplo salto em 19 de setembro, repetindo o feito de Oregon em 2022, com uma marca de 17,91 metros.
Três vezes já vencedor do prémio de atleta do ano – uma em 2023, na única vez em que foi atribuído de forma separada para disciplinas técnicas e para as provas de corrida –, o grande candidato é o sueco Armand Duplantis, campeão do mundo do salto com vara em pista coberta e ao ar livre, batendo quatro vezes o recorde mundial este ano.
Estão ainda nomeados o italiano Mattia Furlani, campeão do mundo do salto em comprimento, o canadiano Ethan Katzberg, medalha de ouro no lançamento do martelo, e o neozelandês Hamish Kerr, campeão mundial do salto em altura.
No setor feminino, estão nomeadas cinco campeãs mundiais: as norte-americanas Valarie Allman (disco), Tara Davis-Woodhall (comprimento) e Anna Hall (heptatlo), a australiana Nicola Olyslagers (altura) e a canadiana Camryn Rogers (martelo).