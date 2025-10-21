Campeão olímpico Iúri Leitão renova com a Caja Rural

21 out, 2025 - 16:35 • Eduardo Soares da Silva
O campeão olímpico Iúri Leitão renovou contrato com a Caja Rural-Seguros RGA por mais uma temporada.
O português de 27 anos estava em final de contrato com os espanhóis, e renova para a temporada 2026.
Iúri Leitão somou uma vitória esta época pela equipa espanhola da segunda divisão do ciclismo mundial. Aconteceu logo no início da temporada, no Trofeo Palma, quando surpreendeu o pelotão com um ataque sozinho a cerca de quilómetro e meio da meta.
O "sprinter" português falhou, ainda assim, o principal objetivo da temporada que era estrear-se na Vuelta, tendo acabado por fazer a Volta a Portugal. Leitão vai para a sua quinta temporada na equipa.
Leitão está atualmente no Chile para disputar o Campeonato do Mundo de ciclismo de pista.