Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Campeão olímpico Iúri Leitão renova com a Caja Rural

21 out, 2025 - 16:35 • Eduardo Soares da Silva

"Sprinter" português vai para a quinta época consecutiva ao serviço da equipa espanhola de segunda divisão.

A+ / A-

O campeão olímpico Iúri Leitão renovou contrato com a Caja Rural-Seguros RGA por mais uma temporada.

O português de 27 anos estava em final de contrato com os espanhóis, e renova para a temporada 2026.

Iúri Leitão somou uma vitória esta época pela equipa espanhola da segunda divisão do ciclismo mundial. Aconteceu logo no início da temporada, no Trofeo Palma, quando surpreendeu o pelotão com um ataque sozinho a cerca de quilómetro e meio da meta.

O "sprinter" português falhou, ainda assim, o principal objetivo da temporada que era estrear-se na Vuelta, tendo acabado por fazer a Volta a Portugal. Leitão vai para a sua quinta temporada na equipa.

Leitão está atualmente no Chile para disputar o Campeonato do Mundo de ciclismo de pista.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 21 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)