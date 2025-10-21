"Não sabemos o grau de exigência que vamos encontrar": Gabriel Mendes e o Mundial de ciclismo de pista

O selecionador português de ciclismo de pista, Gabriel Mendes, assumiu querer a equipa lusa com a "melhor competitividade possível" nos Mundiais, que começam na quarta-feira, em Santiago do Chile.

"Nós, quando entramos na competição, vamos sempre focados naquilo que são os fatores da competição e procurar resolver os problemas que vamos encontrar na competição, umas vezes com sucesso, outras vezes não conseguimos da forma como desejávamos, respeitamos os nossos adversários e aquilo que é o nosso objetivo é estarmos com a melhor competitividade possível para irmos para a competição e procurar chegar o mais longe possível", disse o técnico, em declarações à agência Lusa.

Apesar de, entre os convocados, ter Iúri Leitão, campeão olímpico de omnium e madison, Gabriel Mendes lembra que se está "a falar de um Campeonato do Mundo, onde estão os melhores do mundo", que acontece "numa fase do ano e da época desportiva já muito avançada".

"Também não sabemos o grau de exigência que vamos encontrar, estamos focados no nosso trabalho e, depois, na competição, logo veremos como é que as coisas vão decorrer", assumiu.

O selecionador diz que Portugal vai para "este Mundial sempre com a perspetiva de trazer para Portugal os melhores resultados possíveis, sempre com uma atitude focada no trabalho, no empenho, no esforço, para que, quando estiver em competição, possamos obter os melhores resultados possíveis, e sair do Chile também com um bom grau de pontuação a nível de ranking".

Gabriel Mendes lembra que estes pontos para o ranking podem ser importante para o próximo ano, como aconteceu na qualificação para este Mundial, no qual Portugal não vai ter representantes femininas.

"Nós não conseguimos a qualificação no contexto das provas de endurance femininas, quer por via do ranking da nação ou por via do ranking individual [...]. Como não conseguimos obter um lugar no ranking que nos permitisse essa qualificação, acabámos por não ter acesso ao campeonato do mundo, e já estamos a trabalhar no sentido de no próximo ano podermos recuperar a vaga que não obtivemos", afirmou.

De fora da convocatória ficou Rui Oliveira, campeão em Paris2024 ao lado de Iúri Leitão no madison, assim como o seu irmão Ivo Oliveira, com Gabriel Mendes a assumir que "não há nenhuma questão física" nesta opção.

"Nem sempre é possível termos os atletas em todas as competições, também há um programa global de médio e longo prazo que nós temos, neste campeonato não vão estar, nada mais do que isso", assumiu.

Além de Iúri Leitão, estão na convocatória Diogo Narciso e João Matias.

Portugal chega a Santiago com um historial de seis medalhas em Mundiais de elite: o ouro de Iúri Leitão no omnium em 2023, depois da prata na eliminação em 2021, duas de 'Tata' Martins, em 2020 e 2022, e outras duas, na perseguição individual, para Ivo Oliveira, em 2018 e 2022.

Programa dos portugueses nos Mundiais:

- Quinta-feira, 23 out:

19:43 locais (23:43 em Lisboa): Corrida de scratch, Elite masculina -- Iúri Leitão (final)

- Sexta-feira, 24 out:

11:00 (15:00): Quilómetro contrarrelógio: Elite Masculina -- Iúri Leitão (qualificação)

12:00 (16:00): Perseguição individual, Elite masculina -- Diogo Narciso (qualificação).

17:00 (21:00): Corrida de pontos, Elite masculina -- João Matias (final)

18:20 (22:20): Quilómetro contrarrelógio: Elite Masculina -- Iúri Leitão (final) a)

18:58 (22:58): Perseguição individual, Elite masculina -- Diogo Narciso (final) a)

- Sábado, 25 out:

12:30 (16:30): Concurso omnium, Elite masculina -- Iúri Leitão (scratch).

15:28 (19:28): Concurso omnium, Elite masculina -- Iúri Leitão (tempo).

18:56 (22:56): Concurso omnium, Elite masculina -- Iúri Leitão (eliminação).

20:18 (00:18 de domingo): Concurso omnium, Elite masculina -- Iúri Leitão (pontos).

- Domingo, 26 out:

14:40 (18:40): Corrida de eliminação, Elite masculina --João Matias (final

15:58 (19:58): Madison, Elite masculina -- Iúri Leitão e Diogo Narciso

a) caso se qualifique.