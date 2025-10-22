Menu
Andebol. Mais uma vitória do Sporting na Liga dos Campeões

22 out, 2025 - 23:50

Leões estão em terceiro lugar no grupo da Champions.

A+ / A-

O Sporting derrotou o Kolstad, por 34-30, em Trondheim, em partida da jornada 6 da liga dos campeões de andebol.

Sem Martim Costa, lesionado, os leões tiveram dificuldades na primeira parte e perdiam ao intervalo, por 15-19.

No segundo tempo, a equipa de Alvalade melhorou na defesa e foi decisivo Mohamed Aly, o guarda-redes dos leões.

Destaque também para Francisco Costa, que marcou nove golos.

Com este triunfo, o Sporting subiu aos oito pontos e ao terceiro lugar do Grupo A.

