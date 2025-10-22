Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 22 out, 2025
Ginástica

Filipa Martins eleita representante dos ginastas na Federação Internacional

22 out, 2025 - 19:25

A portuguesa, de 29 anos, concorria ao cargo da FIG com outras duas candidatas, a chilena Simona Castro e a suíça Giulia Steingruber.

A olímpica portuguesa Filipa Martins foi esta quarta-feira eleita, na Indonésia, representante dos atletas de ginástica artística na Federação Internacional de Ginástica (FIG).

"Obrigada pelo voto de confiança, obrigada por me apoiarem nesta candidatura para este novo cargo. Estou superentusiasmada para começar. No mesmo palco, mas a ajudar agora quem mais precisa que são os atletas", disse Filipa Martins, em declarações divulgadas pela Federação de Ginástica de Portugal.

A portuguesa, de 29 anos, concorria ao cargo da FIG com outras duas candidatas, a chilena Simona Castro e a suíça Giulia Steingruber.

"Muito obrigada a todos os que votaram, a todos os ginastas e vemo-nos por aí. Estou superdisposta para vos ouvir, que acho que é o mais importante", afirmou a ginasta.

Filipa Martin, finalista do "all-around" (concurso completo) dos Jogos Olímpicos Paris2024, com várias medalhas em taças do mundo e universíadas, tem a sua marca associada à modalidades através do elemento "Martins" no código de pontuação internacional.

A eleição decorreu à margem do Campeonato do Mundo de ginástica artística, a decorrer em Jacarta, na Indonésia.

