João Almeida entre os finalistas para melhor ciclista de 2025

22 out, 2025 - 15:43
O ciclista português João Almeida (UAE Emirates), segundo classificado da Volta a Espanha, está entre os nomeados para o conceituado prémio Vélo d'Or, anunciou a revista Vélo Magazine, que atribui o galardão.
Além de ter ficado em segundo na Vuelta, na qual venceu uma etapa no mítico Angliru, João Almeida tornou-se o primeiro ciclista a conquistar no mesmo ano a Volta ao País Basco, a Volta à Romandia e a Volta à Suíça.
O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) é o grande candidato a conquistar este galardão, algo que já conseguiu em 2021 e 2024, depois de uma temporada em que venceu a Volta a França, as provas de fundo dos Mundiais e dos Europeus, e três Monumentos - Volta a Flandres, Liège-Bastogne-Liège e Volta à Lombardia -, além de ter conseguido o pódio nos outros dois, com o segundo lugar no Paris-Roubaix e o terceiro na Milão-Sanremo.
Numa temporada em que a UAE Emirates foi dominadora, com um recorde de 95 vitórias, um terceiro ciclista da equipa está entre os nomeados, o mexicano Isaac del Toro, segundo na Volta a Itália e que terminou o ano com 16 vitórias, as mesmas do belga Tim Merlier (Soudal-Quick Step), outro dos candidatos à Vélo d'Or.
Campeão do mundo e europeu do contrarrelógio e segundo classificado nas duas provas de fundo, o belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) está na lista, tal como o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), vencedor da Vuelta e segundo do Tour.
O holandês Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), vencedor da Paris-Roubaix e da Milão-Sanremo, o britânico Simon Yates (Visma-Lease a bike), vencedor do Giro, o irlandês Ben Healy (EF Education-EasyPost), mais combativo do Tour, e o dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek), que triunfou na classificação por pontos do Giro e da Vuelta.
A italiana Elisa Longo Borghini (UAE ADQ), vencedora do Giro, a francesa Pauline Ferrand-Prévôt (Visma-Lease a bike), que venceu o Tour, a neerlandesa Demi Vollering (FDJ-Suez), vencedora da Vuelta e da prova de fundo dos Europeus, e a suíça Marlen Reusser (Movistar), campeã mundial e europeia de contrarrelógio.
As neerlandesas Mischa Bredewold (SD Worx), Puck Pieterse (Fenix Deceuninck), Marianne Vos (Visma-Lease a bike) e Lorena Wiebes (SD Worx), a mauriciana Kimberley Le Court (AG Insurance-Soudal) e a polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram) completam o lote de candidatas.
Para o prémio Eddy Merckx, destinado aos melhores corredores em clássicas, estão nomeados Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel e o belga Wout Van Aert (Visma-Lease a bike).
Pauline Ferrand-Prévôt, Demi Vollering, Lorena Wiebes, a neerlandesa Puck Pieterse (Fenix Deceuninck) e a italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek) são as candidatas ao galardão feminino.