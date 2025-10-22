Madalena Costa, campeã mundial de patinagem artística

A portuguesa Madalena Costa, de 17 anos, fez história ao sagrar-se campeã mundial de seniores de patinagem artística, estilo livre, em Pequim, na China.

Madalena Costa, que ainda cumpre o seu primeiro ano de júnior e este ano se sagrou tetracampeã europeia, tornou-se na primeira patinadora portuguesa a conquistar o título mundial sénior na disciplina.

A patinadora nacional reforça o feito com o facto de a nível mundial ser a mais jovem de sempre a realizar esta conquista, conseguindo também a maior pontuação de sempre em todos os escalões da patinagem artística mundial feminina (260.15).

Madalena Costa terminou com a pontuação 260.15 no total das provas de programa curto e longo, à frente da italiana Cioia Fiori (224.76), prata, e da espanhola Sira Bella Gallardo (185.66), bronze, tendo as compatriotas Catarina Craveiro e Mariana Almeida terminado em sétimo (151.78) e oitavo (142.91), respetivamente.

Esta é a primeira medalha de ouro de sempre, em patinagem livre, no escalão de seniores, para Portugal.

Madalena Costa, que completou 17 anos em 14 de outubro, está este ano a competir no escalão de seniores, tendo já conquistado o Campeonato da Europa em setembro.