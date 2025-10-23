Basquetebol. Neemias Queta e o capitão Queiroz fora da convocatória

Neemias Queta, por jogar na NBA, e o 'capitão' Miguel Queiroz, devido a lesão, estão fora da pré-convocatória de Portugal para os dois primeiros jogos de qualificação para o Mundial de 2027.

Queta e Queiroz são os principais ausentes nos 22 eleitos do selecionador Mário Gomes para os embates de novembro, do Grupo B de qualificação, com Montenegro, em Podgorica, a 27, e com a Grécia, em Matosinhos, no dia 30.

O poste dos Celtics, que se estreou na quarta-feira na edição 2025/26 da NBA como titular, somando 17 pontos e oito ressaltos, não pode jogar -- como qualquer outro jogador - durante a época da NBA, enquanto Queiroz lesionou-se no ombro esquerdo no recente jogo do FC Porto com o Sporting, realizado em 18 de outubro.

Em relação aos 12 jogadores que estiveram no Eurobasket2025, no qual Portugal chegou aos oitavos de final, fase em que caiu (58-85) face à campeã mundial em título Alemanha, que viria a ganhar a prova, não há mais nenhuma baixa.

Por seu lado, o base Anthony da Silva e o poste Gonçalo Delgado, que falharam o Eurobasket2025 por lesão, estão de volta, tal como Ricardo Monteiro, que foi o último a ser excluído da lista final para o Europeu.

No que respeita à lista de 26 pré-convocados para o Eurobasket2025, divulgada em 15 de maio, são novidades o base António Lucas (Ovarense) e o poste Rui Palhares (Sporting).

De fora, continua o extremo André Cruz (Sporting), ainda recuperar de lesão, e também Rúben Prey, por atuar no basquetebol universitário dos Estados Unidos.

Além de Montenegro e Grécia, Portugal ainda tem como adversário, no Grupo B da primeira ronda de apuramento para o Mundial de 2027, a Roménia, que defronta em 2026, primeiro em casa (27 de fevereiro) e depois fora (02 de março).

O conjunto das 'quinas' fecha o apuramento frente a Montenegro (2 de julho, em casa) e Grécia (5 de julho, fora), precisando de ficar num dos três primeiros lugares do agrupamento para seguir em frente na qualificação.

A 20.ª edição do Mundial de basquetebol realiza-se no Qatar, de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027, com a participação de 32 seleções.

Lista dos 22 pré-convocados:

- Bases: Anthony da Silva (Évreux, Fra), António Lucas (Ovarense), Diogo Gameiro (Benfica), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (Sporting), Gustavo Teixeira (Ovarense), Miguel Correia (Sporting), Pedro Bastos (Vitória de Guimarães), Rafael Lisboa (Ourense, Esp) e Sérgio Silva (Lusitânia).

- Extremos: Diogo Araújo (Oliveirense), Diogo Brito (Obradoiro, Esp), Nuno Sá (Palmer BM, Esp), Rodrigo Soeiro (Ovarense), Travante Williams (Le Mans, Fra) e Vladyslav Voytso (FC Porto).

- Postes: Cândido Sá (Sporting de Braga), Daniel Relvão (Benfica), Gonçalo Delgado (FC Porto), Ricardo Monteiro (Sporting de Braga), Rui Palhares (Sporting) e Sasa Borovnjak (BC Timisoara, Rom).