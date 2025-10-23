NBA. Vários detidos, incluindo jogadores e treinadores, por apostas e jogo ilegais

O treinador dos Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, está detido. O ex-campeão da NBA, enquanto jogador, é acusado de apostas ilegais em jogos, lavagem de dinheiro, extorsão e roubo pelo FBI.

Também detido foi Terry Rozier, base dos Miami Heat. No caso do jogador, cinco vezes All Star, estará envolvido em jogos de póquer ilegal em várias cidades, onde participariam, pelo menos, três elementos da máfia de Nova Iorque.

Damon Jones, antigo jogador de Cleveland e ex-treinador adjunto dos Cavaliers, foi igualmente preso, em Las Vegas, acusado de fornecer informações privilegiadas sobre jogos da NBA.

Há mais 27 detidos, até agora, em duas operações paralelas das autoridades norte-americanas.

A mega operação está a ser avançada por vários media norte-americanos.