Neemias com 17 pontos na estreia dos Boston Celtics na época

Os Boston Celtics perderam em casa na madrugada de quinta-feira contra os Philadelphia 76ers por 117-116.

Na estreia da temporada, o poste português Neemias Queta surgiu a titular e foi o terceiro melhor marcador dos Celtics, com 17 pontos, aos quais somou ainda 8 ressaltos, dois deles ofensivos.

O melhor marcador do encontro foi Tyrese Maxey dos Sixers, com 40 pontos, seguido do "rookie" V. J. Edgecombe, com 34 pontos. Pelos Celtics, Derrick White e Jaylen Brown marcaram 25 pontos.

O português, que fez a sexta falta nos minutos finais, não conseguiu ajudar os Celtics a chegarem a vitória, com a equipa de Filadélfia a dar a volta ao encontro.

Os Boston Celtics e Neemias têm o seu próximo jogo já na madrugada de sábado, em Nova Iorque, frente aos Knicks.