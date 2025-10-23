"O campeão olímpico convive com pressão, dependerá do físico". Iúri Leitão estreia-se nos Mundiais de pista

O atual campeão olímpico de Madison e vice-campeão olímpico de Omnium dá as primeiras pedaladas no Campeonato do Mundo de Ciclismo de Pista na noite desta quinta-feira, no Chile. Iúri Leitão tem às 23h43 (hora portuguesa) a final de scratch, modalidade em que é campeão europeu, ouro conquistado em fevereiro na Bélgica, o quarto da carreira. Em Santiago, a expectativa é equivalente ao palmarés do ciclista vianense, mas não há vitórias antecipadas. Bola Branca conversou com José Azevedo, que sublinha a importância de se perceber como está a condição física de Iúri Leitão. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "Temos de saber o estado físico do Iúri. Teve um ano muito exigente na estrada e estamos no mês de outubro. É importante saber como ele está", começa por explicar o antigo ciclista e diretor desportivo da Efapel.

Ainda assim, José Azevedo não tem dúvidas sobre as probabilidades de Iúri Leitão. "Quando um atleta é campeão olímpico, já convive com uma pressão de resultados e expetativas bastante elevadas. E os portugueses esperam ver o campeão olímpico sempre na frente e a disputar todas as medalhas. Se ele estiver ao seu melhor nível, não tenho dúvidas de que vai estar na luta pelas medalhas", assegura a Bola Branca. O Campeonato do Mundo de Ciclismo de Pista decorre entre 22 e 26 de outubro em Santiago, no Chile. Tour apresentado, decisões na primeira semana e João Almeida entre os favoritos Esta quinta-feira ficámos também a conhecer o percurso da próxima Volta a França. Em 2026, o Tour arranca com um contrarrelógio por equipas em Barcelona e entre as novidades estão ainda duas etapas no Alpe d'Huez. José Azevedo conhece bem a estrada francesa já que pedalou o Tour por cinco vezes, tendo alcançado o quinto lugar da geral em 2004. O antigo corredor não arrisca prognósticos mas, no dia em que o itinerário foi apresentado, deixa uma certeza quanto a definição de resultados.