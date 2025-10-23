"O campeão olímpico convive com pressão, dependerá do físico". Iúri Leitão estreia-se nos Mundiais de pista

23 out, 2025 - 12:50 • João Filipe Cruz
O atual campeão olímpico de Madison e vice-campeão olímpico de Omnium dá as primeiras pedaladas no Campeonato do Mundo de Ciclismo de Pista na noite desta quinta-feira, no Chile. Iúri Leitão tem às 23h43 (hora portuguesa) a final de scratch, modalidade em que é campeão europeu, ouro conquistado em fevereiro na Bélgica, o quarto da carreira.
Em Santiago, a expectativa é equivalente ao palmarés do ciclista vianense, mas não há vitórias antecipadas. Bola Branca conversou com José Azevedo, que sublinha a importância de se perceber como está a condição física de Iúri Leitão.
"Temos de saber o estado físico do Iúri. Teve um ano muito exigente na estrada e estamos no mês de outubro. É importante saber como ele está", começa por explicar o antigo ciclista e diretor desportivo da Efapel.
Ciclismo de pista
Ainda assim, José Azevedo não tem dúvidas sobre as probabilidades de Iúri Leitão. "Quando um atleta é campeão olímpico, já convive com uma pressão de resultados e expetativas bastante elevadas. E os portugueses esperam ver o campeão olímpico sempre na frente e a disputar todas as medalhas. Se ele estiver ao seu melhor nível, não tenho dúvidas de que vai estar na luta pelas medalhas", assegura a Bola Branca.
O Campeonato do Mundo de Ciclismo de Pista decorre entre 22 e 26 de outubro em Santiago, no Chile.
Esta quinta-feira ficámos também a conhecer o percurso da próxima Volta a França. Em 2026, o Tour arranca com um contrarrelógio por equipas em Barcelona e entre as novidades estão ainda duas etapas no Alpe d'Huez.
José Azevedo conhece bem a estrada francesa já que pedalou o Tour por cinco vezes, tendo alcançado o quinto lugar da geral em 2004. O antigo corredor não arrisca prognósticos mas, no dia em que o itinerário foi apresentado, deixa uma certeza quanto a definição de resultados.
"O Tour é sempre a corrida mais dura do ano, não só pelo percurso, mas também pela qualidade do pelotão. Há novidades em 2026 como o regresso do contrarrelógio por equipas e duas etapas de montanha logo a abrir. Muitas vezes espera-se uma semana para que as coisas comecem a ficar definidas, mas para o ano vai ser diferente. Ao fim de uma semana já vamos ter muita definição sobre candidatos, possíveis vencedores e o top-10", atira.
João Almeida, nomeado para ciclista do ano pela revista "Veló Magazine", depois do segundo lugar na Vuelta e três vitórias em corridas de uma semana (País Basco, Romandia e Suíça), está "entre os favoritos".
"Já atingiu um nível em que é sempre considerado um candidato. Dos melhores que há no mundo. Espero ver o João pelo menos como esteve este ano, senão mais forte e com um bocadinho mais de sorte, que foi o que faltou este ano", lamenta José Azevedo.
A Volta a França de 2026 disputa-se entre 4 e 26 de julho.