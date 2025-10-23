Menu
Ciclismo

Percursos do Tour vão ser conhecidos esta quinta-feira

23 out, 2025 - 00:35

Sabe-se já que a “entrada” vai ser dura nas primeiras duas etapas.

O Tour de France 2026 vai partir da Catalunha e chegar, três semanas depois, aos Campos Elísios, em Paris.

A partida está marcada para Barcelona, a 4 de julho e logo com um contrarrelógio por equipas para marcar diferenças.

No segundo dia há uma etapa entre Tarragona e Barcelona, que inclui a tripla ascensão de Montjuïc.

Ainda não são conhecidos os perfis de todas as etapas, mas já é certo que a prova vai voltar a terminar nos Campos Elísios, a 26 de julho.

Já o Tour de France feminino vai partir de Lausanne a 1 de agosto de 2026.

Os percursos completos vão ser conhecidos esta quinta-feira, a partir das 12h00.

