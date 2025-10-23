Menu
Recordista do mundo da maratona suspensa por doping

23 out, 2025 - 17:28

Ruth Chepngetich confirma que tomou “medicamentos pertencentes à sua empregada doméstica, sem verificar se continham substâncias proibidas".

A+ / A-

A queniana Ruth Chepngetich, detentora do recorde mundial da maratona feminina, foi suspensa por três anos, após admitir uma violação das regras antidopagem, informou esta quinta-feira a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

"A AIU suspendeu Ruth Chepngetich por três anos, a partir de 19 de abril de 2025, pela presença e uso de uma substância proibida", referiu o organismo em comunicado.

De acordo com a AIU, Chepngetich afirmou inicialmente não conseguir explicar o teste positivo, mas, em "31 de julho, alterou a sua versão, recordando-se de ter adoecido dois dias antes do controlo" e de "ter tomado medicamentos pertencentes à sua empregada doméstica, sem verificar se continham substâncias proibidas".

A agência acrescenta que, devido a essa "imprudência", a atleta foi inicialmente sancionada com quatro anos de suspensão, dois acima da pena mínima prevista. Contudo, por ter reconhecido a infração, a sanção foi reduzida para três anos.

A AIU informou ainda que todas as conquistas e recordes obtidos por Chepngetich antes da recolha da amostra, em 14 de março, serão mantidos.

Em outubro de 2024, a atleta queniana estabeleceu um novo recorde mundial da maratona, ao concluir a prova em 2:09.56 horas, melhorando a anterior melhor marca em quase dois minutos.

