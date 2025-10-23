Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Voleibol feminina

Voleibol. Benfica vence e tenta chegar à Champions feminina

23 out, 2025 - 22:40

A segunda mão joga-se em Espanha na próxima quarta-feira.

A+ / A-

O Benfica bateu por 3-1 o Heidelberg Las Palmas, em jogo da primeira mão da segunda ronda da Liga dos Campeões feminina de voleibol, continuando na luta pelo acesso à fase de grupos.

Na quarta-feira, o Benfica jogará em Espanha e se vencer dois sets fica apurado para a terceira e decisiva ronda, na qual o adversário será o Banka Branik Maribor, da Eslovénia.

O vencedor dessa ronda segue para a fase de grupos, ocupando uma das posições no Grupo B, juntamente com Fenerbahçe (Turquia), Lódz (Polónia) e Novara (Itália).

Esta quinta-feira, no Pavilhão Fidelidade, as campeãs portuguesas até perderam o primeiro set (21-25), mas depois foram mais fortes que o adversário (25-15, 25-15 e 25-22), para um triunfo claro, ante as campeãs espanholas, vindas das Canárias, em 110 minutos de jogo.

A formação lisboeta, liderada pelo brasileiro Henrique Furtado, teve na sérvia Veronika Dokic a máxima pontuadora, com 19 pontos. A chilena Beatriz Novoa Valencia chegou aos 17, pelo Las Palmas.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 23 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)