Eberechi Eze pendurou as botas por um dia para falar de xadrez

O futebolista do Arsenal Eberechi Eze voltou aos tempos de escola, para falar de xadrez para centenas de crianças da Escola John Roan, em Greenwich, Inglaterra. Esta foi a escola que frequentou em criança.



O internacional inglês ofereceu ao clube de xadrez da escola tabuleiros, peças e relógios para que as crianças tenham as melhor condições para a prática do desporto, de que o jogador também gosta.

Eberechi levou o irmão Ikechi, que foi o responsável por colocar este desporto na vida do futebolista e que é o diretor da Fundação Eze.

Também marcou presença a mestre internacional (MI) Lorin D'Costa. Também treinadora, a britânica gere a instituição de solidariedade She Plays to Win, que apoia e encoraja raparigas e jovens mulheres do Reino Unido a jogar xadrez.

Depois de responder às perguntas dos alunos, Eberechi Eze revelou que o cavalo é a sua peça de xadrez favorita e que Levy Rozman, conhecido online como GothamChess, é o seu jogador predileto. O futebolista teve até oportunidade de jogar contra Rozman quando estava no Crystal Palace.

Apesar de ser um desporto que pratica recentemente, Eze venceu em maio a sexta edição do PogChamps do "chess.com", que é um torneio entre personalidades da internet.

A escola vai criar novos torneios internos. Por seu lado, o irmão do avançado do Arsenal prometeu vários prémios e desafiou os alunos a jogar contra ele e o irmão. Ikechi garantiu que ambos vão participar no primeiro torneio.