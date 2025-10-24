Menu
  Bola Branca 18h15
  • 24 out, 2025
Ténis

Francisco Cabral nas meias-finais de torneio de Viena

24 out, 2025 - 21:50

Português pode passar a ser o mais bem classificado de sempre.

Os tenistas português Francisco Cabral e austríaco Lucas Miedler apuraram-se para as meias-finais de pares do torneio de Viena, depois de afastarem os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski, quartos cabeças de série.

Francisco Cabral (27.º do ranking de pares) e Lucas Miedler (29.º) impuseram-se a Skupski (nono) e Salisbury (12.º), que já foram líderes da hierarquia e venceram torneios do Grand Slam, por 6-3 e 6-4, em 1h09.

Este triunfo deverá permitir a Francisco Cabral tornar-se o português mais bem colocado num ranking ATP de sempre, superando o recorde do 26.º lugar, em que estava empatado com João Sousa, também em pares, com o vimaranense a manter-se como o melhor em singulares, com o 28.º posto.

Nas meias-finais, a dupla luso-austríaca vai encontrar o indiano Yuki Bhambri (21.º) e o sueco Andre Goransson (22.º), que beneficiaram da desistência da dupla primeira pré-designada - o croata Mate Pavic e o salvadorenho Marcelo Arevalo -, quando o encontro estava empatado 6-7 (6-8) e 6-4.

Esta será a oitava meia-final da temporada para Cabral e Miedler, que já ganharam os títulos em Hangzhou e Gstaad e estiveram na final em Winston-Salem.

  24 out, 2025
  • 24 out, 2025
