  • Bola Branca 18h16
  • 23 out, 2025
Ciclismo de pista

Iúri Leitão bronze no Mundial de scratch

24 out, 2025 - 00:57 • Carlos Calaveiras

Esta sexta-feira há mais provas com portugueses no Chile.

O ciclista Iúri Leitão conquistou a medalha de bronze na final da prova de scratch nos Mundiais de ciclismo de pista.

O campeão olímpico de madison e vice-campeão de omnium começou por ser dado no sexto lugar final, mas protestou por ter havido um erro na contagem das voltas. Os tempos finais tinham sido tirados à volta 41 e não na volta 40.

Foi ainda necessária uma outra mudança que beneficiou Portugal. Os comissários entenderam excluir o belga Jules Hesters pelo seu movimento em pista, desviando o português da sua trajetória e impedindo-o de realizar o sprint final.

Após a dupla correção, o atleta luso voltou a garantir um lugar no pódio.

A prova foi vencida por Moritz Augenstein (Alemanha) e a prata foi para o holandês Yanne Dorenbos. Campbell Stewart (Nova Zelândia) acabou por ficar sem o bronze.

Esta sexta-feira, no Chile, Iúri Leitão vai participar na qualificação no quilómetro às 15h00. A final está marcada para as 22h20.

Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) vai estar na qualificação da perseguição individual (16h00) e a final está marcada para as 22h58.

João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua disputa a final da corrida por pontos (21h00).

[Atualizado às 03h45 com correção do resultado de Iuri Leitão após protesto de Portugal]

