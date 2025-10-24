Iúri Leitão e Diogo Narciso falharam finais no Mundial

Os portugueses Iúri Leitão e Diogo Narciso foram eliminados nas qualificações do quilómetro e da perseguição individual, respetivamente, nos Mundiais de ciclismo de pista, que decorrem em Santiago do Chile, falhando as finais agendadas para esta noite.

Depois da medalha de bronze conquistada na quinta-feira na prova de scratch, Iúri Leitão voltou a competir no velódromo chileno, desta vez na disciplina do quilómetro contrarrelógio, terminando a qualificação na 26.ª posição, entre 30 participantes.

O ciclista vianense completou o esforço de um quilómetro em 1.02,116 minutos, a 4,435 segundos do neerlandês Harrie Lavreysen, que venceu a ronda de apuramento com 57,681 segundos e uma média de 62,412 km/h.

Apenas os oito melhores tempos seguiram para a final, marcada para esta noite, deixando o português fora da decisão. Lavreysen, campeão olímpico e mundial em várias disciplinas de velocidade, liderou uma qualificação dominada pelos sprinters, à frente do britânico Joseph Truman e do neerlandês Jeffrey Hoogland, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Na perseguição individual, disputada em 4.000 metros, Diogo Narciso concluiu a qualificação na 21.ª posição, entre 26 corredores, com o tempo de 4.21,511 minutos e uma média de 55,065 km/h, a 18,667 segundos do britânico Josh Charlton, o mais rápido da ronda.

O dinamarquês Rasmus Pedersen, segundo, e o australiano James Moriarty, terceiro, completaram o trio da frente, numa qualificação em que apenas os quatro primeiros garantiram o acesso às corridas de medalhas nesta categoria.

Os campeonatos prosseguem ainda esta sexta-feira com João Matias na final direta da corrida por pontos (21h00 em Lisboa) e, no sábado, com Iúri Leitão a disputar as quatro provas do omnium.

No domingo, João Matias regressa para a final da eliminação e a dupla Diogo Narciso/Iúri Leitão encerra a participação portuguesa na prova de madison.