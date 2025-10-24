Iúri Leitão sexto no Mundial de scratch

24 out, 2025 - 00:57
O ciclista Iúri Leitão terminou no sexto lugar da final da prova de scratch nos Mundiais de ciclismo de pista.
O campeão olímpico de madison e vice-campeão de omnium entrou na última volta ainda a lutar pelos lugares cimeiros, mas não conseguiu chegar às medalhas.
A prova foi vencida por Moritz Augenstein (Alemanha), a prata foi para o holandês Yanne Dorenbos e o bronze para Campbell Stewart (Nova Zelândia).
Esta sexta-feira, no Chile, Iúri Leitão vai participar na qualificação no quilómetro às 15h00. A final está marcada para as 22h20.
Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) vai estar na qualificação da perseguição individual (16h00) e a final está marcada para as 22h58.
João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua disputa a final da corrida por pontos (21h00).