  • Bola Branca 18h16
  • 23 out, 2025
Atletismo

Todo um fim de semana a correr, que mete Carcavelos e a Ponte Vasco da Gama

24 out, 2025 - 12:30 • Rui Viegas

Maratona de Lisboa (sábado) e 'Meia' da capital (domingo) vão disputar-se separadas. Lança a prova, na Renascença, o organizador Carlos Móia.

"A novidade deste ano é que a prova teve de ser partida por sábado e domingo, com novo percurso – a partir da universidade em Carcavelos - e com mais participantes (15 mil) para a Maratona, que se correrá este sábado", começa por anunciar o organizador e presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Móia, no lançamento de um fim de semana que voltará a trazer milhares de atletas à 'grande' Lisboa.

Já a ‘Meia’ será disputada domingo, uma vez que as corridas "não podem ser feitas ao mesmo tempo, pois fechavam completamente Lisboa", acrescenta nesta justificação.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações a Bola Branca, Móia explica ainda que está celebrada uma parceria com a Maratona de Londres. A ideia é "trazer mais atletas", ao mesmo tempo que a prova será mais facilmente "homologada".

Por fim, quando questionado sobre os destaques individuais, o dirigente coloca os 'pontos nos is' e faz um ponto prévio.

"A Meia Maratona de Valência é também no domingo e paga seis milhões de euros à elite. É impossível, da nossa parte, pagar esses valores. Por isso, está cada vez mais difícil arranjar grandes atletas. Mas mesmo assim penso que vamos ter surpresas no final, com grandes bons tempos", finaliza Carlos Móia.

A Maratona de Lisboa vai começar em Carcavelos às 8 da manhã deste sábado, em frente à Nova 'Business School of Economics', e tem chegada prevista à Praça do Comércio, num percurso feito 100% à beira-mar e Tejo. No dia seguinte, a 'Meia' sairá da Ponte Vasco da Gama e cumprirá, igualmente, os últimos metros no Terreiro do Paço, em Lisboa.

