Vários regressos e duas ausências na convocatória da seleção

O selecionador português de andebol, Paulo Pereira, chamou 17 jogadores para dois encontros particulares com o Egito, com vários regressos e as ausências de habituais convocados como Martim Costa e Rui Silva.

Em relação à convocatória para os últimos encontros de qualificação, na qual aproveitou para chamar vários jogadores novos, o selecionador fez muitas alterações, destacando-se os regressos de Diogo Rêma (FC Porto), Diogo Branquinho (Sporting), Salvador Salvador (Sporting), Francisco Costa (Sporting), Luís Frade (FC Barcelona) e Victor Iturriza (Kuwait SC).

Para os jogos com o Egito, também entraram na lista Gonçalo Meireles (ABC Braga), Miguel Pinto (Vardar) e João Gomes (Gummersbach), saindo Diogo Valério (Marítimo), Pedro Oliveira (FC Porto), Gabriel Viana (TuS Ferndorf), José Ferreira (FC Porto), Miguel Neves (Saint-Raphael VAR HB), Vasco Costa (Hammarby), Joaquim Nazaré (Skjern), Diogo Silva (KIF Kolding), Fábio Silva (Benfica), António Machado (Marítimo) e Gustavo Oliveira (Valladolid).

"Esta convocatória foi feita, à imagem de outras no passado, tendo em conta que estes dois jogos com o Egito são de preparação do próximo Europeu. Nestes momentos, o que fazemos é trazer alguns atletas que podem vir a representar a seleção nacional de uma forma mais consistente nos próximos tempos, ou atletas para podermos observar em contexto de seleção, para percebermos como é que eles funcionam para poderem ser uma alternativa futura", disse Paulo Pereira.

Os encontros com o Egito, integrados no Torneio Internacional Terras do Demo, em Moimenta da Beira, estão marcados para 30 de outubro e 1 de novembro, com o selecionador à espera de "dois bons jogos" para poder "continuar a crescer enquanto seleção".

"Para nós é um privilégio receber o Egito, que está para mim no top 6/8 mundial. Tê-los aqui também é uma exigência de performance elevada. Temos poucos dias para preparar estes jogos e ver o que é que podemos fazer tendo em conta estas alterações ao nosso formato normal de seleção, com estas alterações de alguns atletas que entram para nós vermos se são possibilidade futura e ao mesmo tempo também termos atletas experientes que dão uma certa consistência e produtividade à seleção", disse.

Lista dos 17 convocados:

- Guarda-redes: Gustavo Capdeville (Benfica) e Diogo Rema (FC Porto).

- Pontas: Diogo Branquinho (Sporting), Gonçalo Meireles (ABC Braga), Miguel Pinto (Vardar, Mac) e Jenilson Monteiro (Limoges HB, Fra).

- Laterais: Gabriel Cavalcanti (Benfica), Salvador Salvador (Sporting), Vasco Costa (Hammarby IF, Sue), Francisco Costa (Sporting) e João Gomes (Gummersbach, Ale)

- Pivôs: Ricardo Brandão (FC Porto), Luís Frade (FC Barcelona, Esp) e Victor Iturriza (Kuwait SC, Kuw).

- Centrais: André Sousa (Chambéry, Fra), Filipe Monteiro (Sporting) e Miguel Neves (Saint-Raphael Var HB, Fra).