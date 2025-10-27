Aguiar-Branco recebeu um stick e garantiu: a seleção de hóquei "representa o espírito do povo português"

Portugal sagrou-se, em 6 de setembro, campeão da Europa de hóquei em patins pela 22.ª vez na história, ao vencer a França na final, por 4-1, em Paredes, recuperando um título que lhe escapava desde 2016.

"A determinação e paixão que mostraram em campo representam o espírito do povo português", lançou Aguiar-Branco durante a cerimónia de entrega do voto de saudação aos campeões da Europa, na Assembleia da República (AR), que contou com a presença dos atletas, técnicos e dirigentes da Federação de Patinagem de Portugal (FPP).

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, recebeu hoje a seleção portuguesa de hóquei em patins que se sagrou em setembro campeã europeia, enaltecendo a "determinação e paixão" demonstrada em campo, valores que representam os portugueses.

"Não percebo porque é que o hóquei em patins ainda não faz parte dos Jogos Olímpicos. Contem comigo para fazer tudo o que puder para colocar a modalidade nos jogos de referência a nível planetário", realçou o presidente da AR.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), Fernando Gomes, também esteve presente na iniciativa, tal como o presidente da FPP, Luís Sénica.

"Agradecemos este reconhecimento institucional que é um motivo de grande orgulho e de prestígio para a modalidade. Ainda não estamos nos Jogos, mas mantemos o sonho de ver esta modalidade reconhecida. E também queremos estar integrados nos Jogos da Lusofonia", afirmou Luís Sénica.

Na ocasião, o líder da FPP entregou a Aguiar-Branco um stick da seleção campeã europeia, bem como uma camisola personalizada e um livro dos 100 anos da modalidade.