Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 28 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Hóquei em Patins

Aguiar-Branco recebeu um stick e garantiu: a seleção de hóquei "representa o espírito do povo português"

27 out, 2025 - 17:00 • Lusa

Portugal sagrou-se, em 6 de setembro, campeão da Europa de hóquei em patins pela 22.ª vez na história.

A+ / A-

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, recebeu hoje a seleção portuguesa de hóquei em patins que se sagrou em setembro campeã europeia, enaltecendo a "determinação e paixão" demonstrada em campo, valores que representam os portugueses.

"A determinação e paixão que mostraram em campo representam o espírito do povo português", lançou Aguiar-Branco durante a cerimónia de entrega do voto de saudação aos campeões da Europa, na Assembleia da República (AR), que contou com a presença dos atletas, técnicos e dirigentes da Federação de Patinagem de Portugal (FPP).

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Portugal sagrou-se, em 6 de setembro, campeão da Europa de hóquei em patins pela 22.ª vez na história, ao vencer a França na final, por 4-1, em Paredes, recuperando um título que lhe escapava desde 2016.

"É um orgulho para Barcelos": Hugo Ricardo e a taça que escapava desde 1992

Hóquei em Patins

"É um orgulho para Barcelos": Hugo Ricardo e a taça que escapava desde 1992

Bola Branca entrevistou o presidente do Óquei Club(...)

"Não percebo porque é que o hóquei em patins ainda não faz parte dos Jogos Olímpicos. Contem comigo para fazer tudo o que puder para colocar a modalidade nos jogos de referência a nível planetário", realçou o presidente da AR.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), Fernando Gomes, também esteve presente na iniciativa, tal como o presidente da FPP, Luís Sénica.

"Agradecemos este reconhecimento institucional que é um motivo de grande orgulho e de prestígio para a modalidade. Ainda não estamos nos Jogos, mas mantemos o sonho de ver esta modalidade reconhecida. E também queremos estar integrados nos Jogos da Lusofonia", afirmou Luís Sénica.

Na ocasião, o líder da FPP entregou a Aguiar-Branco um stick da seleção campeã europeia, bem como uma camisola personalizada e um livro dos 100 anos da modalidade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 28 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)