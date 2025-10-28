Ouvir
Federação Portuguesa de Ténis poderá ser alvo de auditoria

28 out, 2025 - 16:00

Segundo o jornal "Público", o pedido foi feito pela associação de Lisboa. Em causa está o último mandato de Vasco Costa, que deixou a liderança da federação em janeiro.

A Federação Portuguesa de Ténis (FPT) foi alvo de um pedido de auditoria forense a pedido da associação de Lisboa da mesma modalidade.

Segundo o jornal "Público", o requerimento foi entregue há três semanas ao presidente da Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) pela Associação de Ténis de Lisboa (ATL).

Em causa, está o que a instituição distrital considera ser um clube "de falta de transparência, causado pela falta de explicações às várias dúvidas suscitadas no último relatório e contas, apresentado pela antiga direção do organismo."

Ainda de acordo com a publicação, o pedido de auditoria surge depois de queixas a ATL a propósito das elevadas despesas de deslocações de dirigentes a torneios internacionais, contrastando com o baixo investimento na formação e infra-estruturas.

O período que poderá estar sob análise da auditoria é ao mandato de Vasco Costa, que foi substituído em janeiro depois de chegar ao limite de três mandatos. João Paulo Santos é o novo presidente, fazia parte da direção anterior e foi candidato único.

No entanto, de acordo com o mesmo jornal, Vasco Costa continua a desempenhar funções de presidente da organização e é apresentado como CEO da FPT.

