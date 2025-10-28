NBA. Queta voltou a ser titular e os Celtics finalmente venceram

28 out, 2025 - 11:55 • Lusa
O português Neemias Queta marcou na segunda-feira seis pontos na primeira vitória dos Boston Celtics na edição 2025/26 da liga norte-americana de basquetebol (NBA), conseguida em casa dos New Orleans Pelicans, por 122-90.
Titular como nos três primeiros encontros da temporada, o poste português marcou seis pontos, em três lançamentos de campo concretizados em oito tentados, sendo muito importante na luta das tabelas, ao conseguir 11 ressaltos, sete dos quais ofensivos, o melhor registo das duas equipas.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Em 22.10 minutos em campo, Queta conseguiu ainda quatro desarmes de lançamento, o seu melhor registo esta temporada, num encontro em que não teve problemas com faltas, fazendo apenas três.
Mundial 2027
Fase de apuramento para o próximo Mundial vai come(...)
Saído do banco, Anfernee Simons foi, com 25 pontos, o melhor marcador dos Celtics, que tiveram mais cinco jogadores acima da dezena: Payton Pritchard (18), Luka Garza (16), Jaylen Brown (15), Josh Minott (15) e Derrick White (11). Sem a sua grande estrela, Zion Williamson, os Pelicans tiveram em Jordan Poole a sua figura, com 22 pontos.
Com a primeira vitória ao quarto encontro, os Celtics subiram ao 13.º lugar da Conferência Este, enquanto os Pelicans estão no 15.º e último posto do Oeste, com três derrotas em outros tantos jogos.
O finlandês Lauri Markkanen tornou-se o primeiro jogador dos Utah Jazz a ultrapassar os 50 pontos num só encontro em mais de 27 anos, desde que, em abril de 1998, Karl Malone fez 56 frente aos Golden State Warriors.
Desde a marca do postman em 1998, os Jazz disputaram 2.155 jogos na fase regular até aos 51 pontos marcados na segunda-feira por Markkanen, no triunfo em casa sobre os Phoenix Suns, por 138-134, após prolongamento.