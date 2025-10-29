Ouvir
E se Manny Pacquiao e Maywheather voltarem a combater?

29 out, 2025 - 17:04

As negociações prosseguem, confirma o ex-atleta e ex-senador filipino.

A+ / A-

O ex-boxeur Manny Pacquiao admite um regresso aos tapetes para um reencontro com Floyd Mayweather Jr., o combate estrela de 2015.

“Estão a decorrer negociações em relação ao meu próximo combate. Há a possibilidade de um rematch com Floyd Mayweather”, disse Pacquiao, em conferência de imprensa.

Em 2015, no “combate do século”, Pacquiao perdeu contra Mayweather, numa altura em que teria uma lesão num ombro.

De recordar que o atleta filipino – e também senador entre 2016-22 - foi campeão do mundo em oito divisões diferentes e está no “Wall of Fame” da modalidade desde junho.

Em julho, o supercampeão saiu da reforma e quase recuperou o título mundial, aos 46 anos, tendo perdido, por pontos, contra Mario Barrios.

