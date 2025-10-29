Ouvir
Ténis

Francisco Cabral elimina Nuno Borges no Masters de Paris

29 out, 2025 - 16:05

Jogo da vertente de pares foi resolvido em 1h18.

A+ / A-

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, afastou o compatriota Nuno Borges, que jogou com o checo Tomas Machac, na primeira ronda de pares do Masters 1.000 de Paris.

Num encontro entre dois amigos e que ganharam o Estoril Open de 2022 em conjunto, além de vários torneios do circuito challenger, Cabral (23.º do ranking mundial de pares) superiorizou-se a Borges (90.º), que já tinha sido afastado do torneio de singulares, pelo norte-americano Liernar Tien.

Cabral e Miedler (35.º) derrotaram Borges e Machac (117.º), mais habituados a jogar singulares, por 6-3 e 7-6 (10), em 1h18.

A dupla luso-austríaca, que perdeu a final do torneio de Viena no domingo, vai agora defrontar os quartos cabeças de série, o espanhol Marcel Granollers (sexto do ranking de pares) e o argentino Horácio Ceballos (quinto), isentos da primeira ronda.

Este será o segundo encontro entre as duas duplas, com Ceballos e Granollers a terem levado a melhor na primeira ronda de Roland Garros, que viriam a conquistar.

