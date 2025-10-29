Futsal. Goleada histórica do Sporting na Champions

O Sporting goleia os kosovares do Pristina por 19-1, na primeira jornada do Grupo 4 da Ronda Principal da Liga dos Campeões de futsal. é a maior vitória dos leões, em 17 presenças na Champions.

Em Makarska, na Croácia, Drilon Maxharraj ainda colocou o Pristina em vantagem, aos 15 segundos, mas os 'verdes e brancos' deram a volta por Alex Merlim (2 minutos), Tomás Paçó (3), Pauleta (6 e 7), João Matos (9), Zicky Té (11), Rocha (12), Allan Guilherme (16), Wesley França (18) e Bruno Pinto (19), saindo para o intervalo a ganhar já por 10-1.

Na segunda parte, o Sporting acentuou a diferença por Tomás Paçó (21 minutos), Diogo Santos (24), Rocha (26 e 37), Bruno Maior (29 e 38), Bruno Pinto (30), Wesley França (34) e Felipe Valério (36).

A partida ficou ainda marcada pelo regresso à competição do pivô brasileiro Allan Guilherme, que esteve ausente desde dezembro de 2024, devido a lesão.

Os leões atingiram a vitória mais expressiva em 616 jogos oficiais com o treinador Nuno Dias, no comando desde 2012/13, sendo que, para a principal competição europeia de clubes, tinham como maior goleada os 16-1 aos romenos do Târgu Mures, alcançada em novembro de 2016, na Ronda de Elite, quando a prova se chamava de UEFA Futsal Cup.

Numa poule em que os três primeiros colocados acedem aos oitavos de final, o Sporting isolou-se provisoriamente no primeiro lugar, com três pontos, contra nenhum do Pristina, enquanto os cazaques do Kairat Almaty e os croatas do Novo Vrijeme ainda vão jogar hoje.

Os leões, vencedores da prova em 2018/19 e 2020/21, medem forças com o Kairat na quinta-feira e encerram a fase principal com um jogo frente ao Novo Vrijeme no sábado.

O Sporting é um dos dois representantes portugueses, a par do campeão Benfica, que se estreou com uma goleada diante dos sérvios do Loznica (9-0), em Malta, para a 'poule' 3.

Em 2025/26, a Liga dos Campeões adotou um novo formato e passou a ter 'oitavos', que vão integrar 16 equipas provenientes da ronda principal - 12 do caminho A e quatro do B - e serão disputados em dois duelos, agendados para 24 de novembro e 5 de dezembro.

Os oito vencedores dessas eliminatórias apuram-se para aos 'quartos', também a duas mãos, que antecedem a final a quatro, prevista para maio de 2026, em Pesaro, em Itália.