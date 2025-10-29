Por que equipas vão correr os ciclistas portugueses no World Tour em 2026?

Ainda não se sabe por que equipa - e em que divisão - vão correr os ciclistas portugueses Ruben Guerreiro e Rui Costa na temporada 2026. São os dois únicos lusos no World Tour que ainda não têm futuro definido para a próxima temporada. Rui Costa, campeão do mundo em 2013 e uma das maiores referências do ciclismo nacional, termina contrato com a EF Education-Easy Post, que representou nas duas últimas épocas. Com 39 anos, ainda não se sabe o que reserva o futuro ao ciclista que está desde 2009 ao mais alto nível. Começou carreira no Benfica e deu o salto para a Caisse d'Epargne, que mais tarde passaria a chamar-se Movistar. Em 2014, juntou-se à Lampre-Merida, que três anos depois assumiu o nome de UAE Emirates. Em 2023, teve uma breve passagem pela Intermarché-Circus-Wanty e esteve, os últimos dois anos, na equipa americana.

Rui Costa participou em 18 grandes voltas, venceu três etapas no Tour e uma na Vuelta. Este ano, tinha o objetivo de se estrear a ganhar no Giro, mas uma lesão não permitiu. Ainda não é conhecido o que vai fazer em 2026: se quer continuar a correr, se permanecerá no World Tour ou se desce patamar, eventualmente para correr por uma equipa do pelotão nacional. Cenário semelhante vive Ruben Guerreiro, que foi figura na Volta a Itália em 2020 ao vencer uma etapa e conquistar a camisola da montanha. O ciclista do Montijo está a terminar contrato com a Movistar, que já anunciou a renovação com vários ciclistas, mas não com o trepador português. Os últimos dois anos foram difíceis para Ruben Guerreiro, com várias lesões que travaram o rendimento. Não alcança um pódio desde o Gran Camiño em 2023. Na Movistar continuará a correr Nelson Oliveira. É outra das grandes referências do ciclismo português e vai para a 11.ª temporada na equipa espanhola. O rolador e especialista no contrarrelógio é um ciclista altamente regular e poderá, no próximo ano, igualar o recorde de mais grandes voltas terminadas de forma consecutiva, sem desistências. Tem 36 anos, estava em fim de contrato, mas já renovou por mais duas épocas.