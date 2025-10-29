Por que equipas vão correr os ciclistas portugueses no World Tour em 2026?

29 out, 2025 - 12:40 • Eduardo Soares da Silva
Ainda não se sabe por que equipa - e em que divisão - vão correr os ciclistas portugueses Ruben Guerreiro e Rui Costa na temporada 2026. São os dois únicos lusos no World Tour que ainda não têm futuro definido para a próxima temporada.
Rui Costa, campeão do mundo em 2013 e uma das maiores referências do ciclismo nacional, termina contrato com a EF Education-Easy Post, que representou nas duas últimas épocas.
Com 39 anos, ainda não se sabe o que reserva o futuro ao ciclista que está desde 2009 ao mais alto nível. Começou carreira no Benfica e deu o salto para a Caisse d'Epargne, que mais tarde passaria a chamar-se Movistar.
Em 2014, juntou-se à Lampre-Merida, que três anos depois assumiu o nome de UAE Emirates. Em 2023, teve uma breve passagem pela Intermarché-Circus-Wanty e esteve, os últimos dois anos, na equipa americana.
Rui Costa participou em 18 grandes voltas, venceu três etapas no Tour e uma na Vuelta. Este ano, tinha o objetivo de se estrear a ganhar no Giro, mas uma lesão não permitiu. Ainda não é conhecido o que vai fazer em 2026: se quer continuar a correr, se permanecerá no World Tour ou se desce patamar, eventualmente para correr por uma equipa do pelotão nacional.
Cenário semelhante vive Ruben Guerreiro, que foi figura na Volta a Itália em 2020 ao vencer uma etapa e conquistar a camisola da montanha.
O ciclista do Montijo está a terminar contrato com a Movistar, que já anunciou a renovação com vários ciclistas, mas não com o trepador português. Os últimos dois anos foram difíceis para Ruben Guerreiro, com várias lesões que travaram o rendimento. Não alcança um pódio desde o Gran Camiño em 2023.
Na Movistar continuará a correr Nelson Oliveira. É outra das grandes referências do ciclismo português e vai para a 11.ª temporada na equipa espanhola.
O rolador e especialista no contrarrelógio é um ciclista altamente regular e poderá, no próximo ano, igualar o recorde de mais grandes voltas terminadas de forma consecutiva, sem desistências. Tem 36 anos, estava em fim de contrato, mas já renovou por mais duas épocas.
Os mesmos quatro portugueses continuarão a correr pela equipa mais dominadora do mundo, a UAE Emirates.
João Almeida deverá assinar um novo contrato em breve, até 2028, depois da melhor temporada na carreira com o segundo lugar na Volta a Espanha e a conquista de três provas de uma semana de categoria World Tour.
Os gémeos Ivo e Rui Oliveira têm mais um ano de contrato com a equipa que ambos representam desde 2019.
Ivo também contribuiu para a temporada recorde da UAE com quatro vitórias: foi campeão nacional, venceu duas etapas no Giro d'Abruzzo e uma na Volta à Eslovénia. Foi peça importante no apoio a João Almeida na Vuelta e destacou-se com o quinto lugar no contrarrelógio da 18.ª etapa.
António Morgado, de 21 anos, continua de pedra e cal na equipa. É considerado um dos jovens mais promissores da modalidade e vai para a sua terceira época no World Tour. Tem contrato até 2027.
A terminar a lista de ciclistas portugueses no World Tour, Afonso Eulálio também continuará ao mais alto nível na Bahrain-Victorious.
Chegou para ser gregário, mas a primeira época surpreendeu as expectativas. O ciclista de 24 anos destacou-se no Giro no apoio aos líderes e foi o primeiro a passar no icónico Passo del Mortirolo. Fez ainda 3.º lugar numa etapa na Volta a Burgos e chamou à atenção em várias clássicas no final da temporada.
Quando deixou a ABTF Betão-Feirense, assinou por dois anos com a Bahrain e, por isso, já tinha continuidade garantida. Poderá reforçar estatuto em 2026.
Contas feitas, até ao momento apenas seis portugueses têm continuidade confirmada no World Tour, ao contrário dos oito da temporada passada. Num segundo escalão, Iúri Leitão também renovou contrato com a Caja Rural e continuará na equipa espanhola.